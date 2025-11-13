Λάρισα: Σε απεργία πείνας προχωρά κτηνοτρόφος που διαμαρτυρήθηκε σήμερα

Σε απεργία πείνας προχωρά, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, ο κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Χρήστος Σχίζας, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία που έκαναν νωρίτερα το μεσημέρι κτηνοτρόφοι της περιοχής, έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα.

«Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα. Το καταλαβαίνω, αλλά μας πέταξαν στον δρόμο χωρίς να μας δώσουν καθόλου εισόδημα για να ζήσουμε. Κάνω απεργία πείνας μέχρι και ο τελευταίος κτηνοτρόφος που θανάτωσε τα ζώα του να του δώσουν το λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα για να ζήσει την οικογένειά του, μέχρι να επαναφέρουμε τα ζώα μας. Για τα υπόλοιπα θα αγωνιστούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί. Κάνω απεργία πείνας γιατί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν ενοίκιο, ρεύμα, νερό» ανέφερε ο Χρήστος Σχίζας.

«Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά όλα ξεκίνησαν επειδή δεν δέχονταν οι συνεργάτες του υπουργού να δεχθούν στο γραφείο πενταμελή μας επιτροπή για να δώσουμε υπόμνημα με τα αιτήματα, αλλά επέμεναν να ανεβούμε στο γραφείο τρία άτομα. Αρνηθήκαμε, επειδή δεν θέλαμε να στοχοποιηθούν τρία άτομα και ζητήσαμε να κατέβουν εκείνοι να μας δουν, αρνήθηκαν και έτσι ξεκίνησαν όλα» ανέφερε ο κ. Σχίζας, ο οποίος παρότι τον συνάντησαν συνεργάτες του υπουργού κάτω απ΄το γραφείο και του είπαν ότι θα κανονιστεί συνάντηση με τον υπουργό, εκείνος αρνήθηκε, επιμένοντας στην απεργία πείνας και παραμένοντας στο σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ