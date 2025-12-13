ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Βίντεο και ανάληψη ευθύνης σχετικά με την επίθεση -με μολότοφ- στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης την περασμένη Κυριακή, αναρτήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση στην Κυψέλη είχαν προσαχθεί 14 άτομα, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ στο κείμενο ανάληψης ευθύνης, γίνεται λόγος πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση «στο κρεσέντο αστυνομικής βίας στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, 17 χρόνια μετά την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου».

Στο ίδιο βίντεο από κινητό τηλέφωνο, φαίνονται τα άτομα να κινούνται πεζή προς το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, στην οδό Θήρας, και να πετούν τις βόμβες μολότοφ. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν, ανάβοντας έναν κάδο σε δρόμο της πόλης.

Κυψέλη: Ελεύθεροι και οι 14 που προσήχθησαν μετά τις μολότοφ

Ελεύθεροι αφέθηκαν όσοι προσήχθησαν μετά την επίθεση με μολότοφ που σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης επί της οδού Θήρας, το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ομάδα περίπου έξι ατόμων προσέγγισε το σημείο και εκτόξευσε τρεις βόμβες μολότοφ, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο και σε ένα αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά την επίθεση πραγματοποιήθηκαν 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Ωστόσο και οι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως μετέδωσε το Mega, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με το περιστατικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται από την Αστυνομία. 

