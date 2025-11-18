Τηλεφωνικές απάτες: Στην φυλακή 5 κατηγορούμενοι από την πρώτη ομάδα που απολογήθηκε

Στη φυλακή οδηγούνται οι πέντε από τους κατηγορούμενους για το μεγάλο κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση για πέντε από την ομάδα των συνολικά 24 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα.

Μετά την πρώτη απολογητική διαδικασία 19 από τους κατηγορούμενους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι 20 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Στους πέντε που οδηγούνται στη φυλακή βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ ο, κατά τη δικογραφία, υπαρχηγός της είναι ένας από αυτούς που κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Η δράση του κυκλώματος στόχευε σε τηλεφωνικές κλήσεις προς πολίτες, στους οποίους οι κατηγορούμενοι παρίσταναν ότι ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, αστυνομικοί και άλλα, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα.

Φαίνεται πως πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυκλώματος απάτης πολιτών, με εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα και λεία που φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.