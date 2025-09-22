ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Στη ΜΕΘ 3χρονος - Παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε ο πατέρας του

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη ΜΕΘ του ΠΑΝΓΗ νοσηλεύεται 3χρονο παιδί, μετά την παράσυρσή του από ΙΧ, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, οδηγούσε ο πατέρας του.

Το τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Μοίρες και σύμφωνα με το cretalive, το παιδί παρασύρθηκε από το ΙΧ που οδηγούσε ο πατέρας του. Ο άνδρας φέρεται να έκανε όπισθεν και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ωστόσο, διερευνώνται από τις αρχές, που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο.

Αρχικά, το 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το  neakriti.gr, το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Για αυτόν τον λόγο, το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

