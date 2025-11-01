Κρήτη: Κλειστά σχολεία μετά τους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο - Ποια δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο και μεθαύριο σε περιοχές της Κρήτης μετά το φονικό περιστατικό στο Ηράκλειο.

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως επισημαίνει το zarpanews.gr.