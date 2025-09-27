ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου

Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κλειστά τα σχολεία στις Οκτωβρίου - Ο λόγος Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Τα σχολεία της Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά στις 3 Οκτωβρίου λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, προσφέροντας στους μαθητές ένα ευχάριστο διάλειμμα από τα μαθήματα.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Αθηναίων, ενώ η σύμπτωση με ημέρα Παρασκευή δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, τα σχολεία της Αθήνας θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, που είναι ο πολιούχος της πρωτεύουσας. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια.

Ήδη, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς για τη διακοπή των μαθημάτων, με σχετικές ανακοινώσεις που επισημαίνουν: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Ελλάδα / Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Η μητέρα κατήγγειλε ότι, παραλαμβάνοντας το παιδί της το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε τραυματισμούς στο κεφάλι και στο χείλος του
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, λέει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
LIFO NEWSROOM
Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

Ελλάδα / Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ
LIFO NEWSROOM
 
 