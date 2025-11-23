ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ποιος είναι ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στην Κηφισιά πριν πάει σε μαθητικό πάρτι - Νέα στοιχεία

Στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο μάνατζέρ του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΡΑΠΕΡ ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Γνωστός τράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, μαζί με τον μάνατζερ του, ο οποίος ήταν στο ίδιο όχημα.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 21/11, στην περιοχή της Κηφισιάς όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο μάνατζέρ του. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Αρχές, ο τράπερ θα εμφανιζόταν σε κατάστημα όπου είχε προγραμματιστεί μαθητικό πάρτι.

Ποιος είναι ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στην Κηφισιά πριν πάει σε μαθητικό πάρτι

Πρόκειται για 21χρονο αλβανικής καταγωγής. Ο τράπερ είχε συλληφθεί και πέρσι για απείθεια καθώς δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς.

Ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη, είναι από τους νεότερους και πολύ αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής τραπ σκηνής, με σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια στο YouTube και στις streaming πλατφόρμες. 

Επίσης, ο νεαρός τράπερ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social όπου εμφανίζεται σε φωτογραφίες με πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ρούχα επώνυμων μαρκών.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λουτράκι: «Μπορεί να είχα εμπάθεια όμως συνέβη» υποστηρίζει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Ελλάδα / Λουτράκι: «Μπορεί να είχα εμπάθεια όμως συνέβη» υποστηρίζει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

«Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;» ανέφερε σε νέες δηλώσεις της η εκπαιδευτικός
LIFO NEWSROOM
 
 