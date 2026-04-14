Κεφαλονιά: 19χρονη βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες Αργοστόλι Κεφαλονιάς, καθώς μια 19χρονη βρέθηκε νεκρή στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό, η νεαρή κοπέλα φέρεται να βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, έξω από ψησταριά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας την 19χρονη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ωστόσο, οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αργοστόλι: Η σορός της 19χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, δεν εντοπίστηκαν στη σορό της εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, γεγονός που καθιστά την υπόθεση πιο ασαφή.

Για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.