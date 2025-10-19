Καταδίωξη μοτοσικλετιστή στο Κορωπί – Παραβίασε έξι κόκκινα φανάρια πριν συλληφθεί

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στο Κορωπί, όταν ένας 26χρονος μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για τροχονομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προκαλώντας καταδίωξη που κατέληξε στη Βάρη.

Το περιστατικό ξεκίνησε στη λεωφόρο Βάρης–Κορωπίου, στη συμβολή με την Αγίας Μαρίνας, όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να ελέγξουν τον οδηγό της μοτοσικλέτας. Ο άνδρας όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε συνολικά έξι ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των υπόλοιπων οδηγών.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αναργυρούντος και Ευελπίδων στη Βάρη, όπου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα. Παρά την πτώση του, σηκώθηκε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, σέρνοντας μαζί του τη μηχανή. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, στην οδό Αρτέμιδος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 26χρονο υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονομικού ελέγχου και επικίνδυνη οδήγηση.

Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε, ενώ διερευνάται εάν ο 26χρονος εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.