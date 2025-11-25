Καρδίτσα: Στην εντατική 12χρονος με εγκαύματα - Έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι

Στην εντατική νοσηλεύεται 12χρονο αγόρι με εγκαύματα στην Καρδίτσα.

Το παιδί έχει σοβαρά εγκαύματα σε σώμα και πρόσωπο.

Από την Καρδίτσα στην Αθήνα ο 12χρονος με τα εγκαύματα

Το αγόρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας όπου διασωληνώθηκε και διακομίζεται με το ΕΚΑΒ και συνοδεία γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.