Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Έρχεται νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από το βράδυ της Κυριακής»

Ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στα social media για τον καιρό, αναφέρει πως μετά την κακοκαιρία που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Πέμπτη, έρχεται νέο κύμα από το βράδυ της Κυριακής.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, από το βράδυ της Κυριακής έρχεται νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά, το οποίο φέρνει αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι και την Τετάρτη.

Εκτός από τις βροχές, η νέα αυτή κακοκαιρία φέρνει μαζί της ισχυρά φαινόμενα όπως θυελλώδεις βοριάδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

«Αρκετοί τόνοι νερού έπεσαν το τελευταίο διήμερο στη χώρα μας. Στους Παξούς, στη Δράμα , στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας.

Παράλληλα, συνεχίζει σημειώνοντας πως «από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής».

«Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Η νέα μεταβολή του καιρού θα εκτιμηθεί αύριο», καταλήγει.