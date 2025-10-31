ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καιρός - Καντερές: Εν αναμονή ισχυρής ατμοσφαιρικής διαταραχής από την κεντρική Ευρώπη

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για νέα κακοκαιρία που θα φέρει πολλά φαινόμενα, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καιρός - Καντερές: Εν αναμονή ισχυρής ατμοσφαιρικής διαταραχής από την κεντρική Ευρώπη Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου κακοκαιρίας Unsplash
0

Για την έλευση νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής αύριο, κάνει λόγο στη σημερινή ανάρτησή του για τον καιρό, ο Νίκος Καντερές.

Αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες, είχαν προειδοποιήσει ότι το διήμερο Παρασκευή - Σάββατο, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, φέρνοντας συννεφιά, βροχές και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, η θερμοκρασία δε θα επηρεαστεί και θα συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στη σημερινή ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, ο Νίκος Καντερές εξηγεί πως πράγματι το Σάββατο, μία ασθενής ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει ορισμένες περιοχές της χώρας, όμως αναμένεται η άφιξη μίας ισχυρότερης, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

«Στη νέα εβδομάδα έρχεται από την κεντρική Ευρώπη άλλη ισχυρότερη να επηρεάσει με περισσότερα φαινόμενα και πολλές περιοχές και με πτώση της θερμοκρασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τον καιρό

«Νοέμβριος, ο πιο βροχερός μήνας αλλά απαιτείται και προσοχή. Ο μήνας αυτός είναι ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου, καθώς βασικά ο αεροχείμαρρος της ανώτερης ατμόσφαιρας συχνά έρχεται σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη επιτρέποντας ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά να διέρχονται από τη χώρα μας με ισχυρές βροχές.έντονες καταιγίδες προξενώντας και πλημμυρικά φαινόμενα, γεγονός σχεδόν βέβαιο κάθε χρόνο.

Δε θα αναφερθώ με ημερομηνίες και συμβάντα στο παρελθόν σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά μόνο σε λίγες που υπήρξαν και ανθρώπινα θύματα. Στις 17 Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα με 22 νεκρούς, που υπήρχε η δυνατότητα μερικοί να σωθούν. Στις 3 Νοεμβρίου 1977σε Μοσχάτο Νίκαια και Ραφήνα με 29 νεκρούς. Στις 7 Νοεμβρίου 1961 σε Μπουρνάζι, Λιόσια, Περιστέρι με 47 νεκρούς.

Στο φετινό μήνα, όταν έρθουν ισχυρές κακοκαιρίες, μπορούν να αποφευχθούν τα ανθρώπινα θύματα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα, έστω και αυτή, να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Αύριο Σάββατο, πρώτη του μήνα έρχεται ασθενής ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάσει τη νοτιοδυτική χώρα και κυρίως την Πελοπόννησο και να απομακρυνθεί την Κυριακή, ενώ στη νέα εβδομάδα έρχεται από την κεντρική Ευρώπη άλλη ισχυρότερη να επηρεάσει με περισσότερα φαινόμενα και πολλές περιοχές και με πτώση της θερμοκρασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Ελλάδα / Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία
LIFO NEWSROOM
ΚΟΡΩΠΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ 40ΧΡΟΝΗΣ

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν θυμάμαι εάν συνέβη, έχουμε σχέση αγάπης» λέει το θύμα

Χαρακτήρισε «λάθος» τη σύλληψη του συντρόφου της και υποστηρίζει πως μπορεί να την χτύπησαν οι γείτονες - «Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»
LIFO NEWSROOM
 
 