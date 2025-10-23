Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα

Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ καταγράφηκε σήμερα στην Πάτρα, στην οδό Άστιγγος, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη αναστάτωση και να σημειωθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία της πόλης.

Στο σημείο στην Πάτρα έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκλείσουν τυχόν κίνδυνο επέκτασης της ζημιάς.

Πάντως αρχικά και έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται. Ήδη οι τεχνικοί της ΔΕΗ βρίσκονται επί τόπου, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να επαναφέρουν σταδιακά την ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση δόθηκε παράταση αποκατάστασης της ζημιάς από τις 21:30 στις 23:30.

Με πληροφορίες από pelop.gr