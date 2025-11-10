Χρυσοχοΐδης: Από τον Ιούνιο οι 1.000 κάμερες στους δρόμους

Από τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και την επιβολή ηλεκτρονικών προστίμων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Οι κάμερες αυτές, που θα λειτουργούν υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, καθυστερεί η τοποθέτηση των καμερών που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», ανέφερε ο Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας πως οι διαδικασίες που προβλέπονται για τους δημόσιους διαγωνισμούς «είναι υποχρεωτικό να τηρηθούν».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι καθυστερήσεις οφείλονται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο υπουργός σημείωσε πως «υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία – δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει». Όπως τόνισε, οι ρυθμοί πολλών δημόσιων υπηρεσιών είναι «πολύ αργοί», κάτι που, όπως είπε, «δημιουργεί μια συνολικότερη χαλαρότητα που είναι εξοργιστική».

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις bodycams που θα φέρουν οι αστυνομικοί, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο τη διαφάνεια στις επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ.