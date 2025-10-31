Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται στο Εφετείο η δίκη – Απολογούνται Παππάς, Λαγός και Κασιδιάρης

Στο Εφετείο Αθηνών συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, με τους Χρήστο Παππά, Γιάννη Λαγό και Ηλία Κασιδιάρη να απολογούνται σήμερα.

Από τους 42 κατηγορούμενους, εμφανίστηκαν να απολογηθούν μόνο οι 23, καθώς αρκετοί έχουν ήδη εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου μουσικού Παύλου Φύσσα, που παρακολουθεί τη διαδικασία εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας της Δικαιοσύνης.

Πρώτος απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος χαρακτήρισε «μύθο» τον ρόλο του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής που του αποδίδεται και μίλησε για «πολιτική δίωξη».

«Η καταδίκη μου ήταν άδικη και η δίωξη εναντίον μου πολιτική. Μπήκα φυλακή επειδή κόβαμε ψήφους», υποστήριξε ο Παππάς, ενώ για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση ή εμπλοκή.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν και οι Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης.

Τα έγγραφα που θεμελίωσαν τον ρόλο του “υπαρχηγού”

Στο πρωτόδικο δικαστήριο είχαν κατατεθεί κρίσιμα έγγραφα που, σύμφωνα με την απόφαση, απέδειξαν τον ηγετικό ρόλο του Παππά στη ναζιστική οργάνωση.

Μεταξύ αυτών, έγγραφο της Χρυσής Αυγής με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 1991, υπογεγραμμένο από τον Παππά «διά το Πολιτικό Συμβούλιο», το οποίο, σύμφωνα με το δικαστήριο, αποδείκνυε τη διαχρονική συμμετοχή του στα ανώτερα κλιμάκια της οργάνωσης.

Επίσης, το 2013 είχαν εκδοθεί εγκύκλιοι με εντολή του Γενικού Γραμματέα και υπογραφή Χρήστου Παππά, στις οποίες δινόταν οδηγία στα μέλη της Χρυσής Αυγής να ακολουθούν «το δόγμα της τυφλής υπακοής στον αρχηγό».

Τα ντοκουμέντα αυτά θεωρήθηκαν κομβικά στοιχεία που θεμελίωσαν τον ρόλο του ως “νούμερο δύο” της οργάνωσης και βασικού διαχειριστή της ιεραρχικής δομής της, όπως αναγνωρίστηκε στην πρωτόδικη απόφαση.