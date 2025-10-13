Χανιά: 15χρονη βρέθηκε μεθυσμένη και χτυπημένη σε πάρκο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε άσχημη κατάσταση εντοπίστηκε τα ξημερώματα ανήλικη στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας στα Χανιά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση .

Η 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, σε πάρκο των Χανίων, με εμφανή τραύματα και σε κατάσταση μέθης.

Μαζί ήταν και φίλοι της και η 15χρονη είπε στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Creta24