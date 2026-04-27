Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι Γυμνασίου

Θετικά είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 13χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αν και ακόμη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή ενώ την Τρίτη αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να δουν την αντίδραση του εγκεφάλου της.

Τι είχε αναφέρει η διευθύντρια για το ατύχημα στο Χαϊδάρι

Για το συμβάν είχε μιλήσει και η διευθύντρια του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση.

Η ίδια ανέφερε ότι «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Ερωτηθείσα για το εάν η 13χρονη είχε τις αισθήσεις της, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση να έχει συμβεί κάτι κατασκευαστικό εδώ» σημείωσε η διευθύντρια.