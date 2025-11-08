Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Αναβολή για τις 3 Δεκεμβρίου στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Στις 3 Δεκεμβρίου με την εξέταση του ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου, θα συνεχίσει η δίκη για τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο με θύμα τη 26χρονη Γαρυφαλλιά Ψαράκου.

Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η διαδικασία για τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο συνεχίστηκε με την κατάθεση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί από το κράτος, ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου.

Μετά την εξέταση του ψυχιατρού, αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου, που ζήτησε ελαφρυντικά, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου.

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ο δράστης έχει ζητήσει ελαφρυντικά

Υπενθυμίζεται πως ο σύντροφος της Γαρυφαλλιάς και κατηγορούμενος για τη δολοφονία της έχει ζητήσει ελαφρυντικά, επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό»,την ώρα που πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση.

Συγκλονισμένη, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, είχε μιλήσει για τις ενέργειες του δράστη: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ».

Η ίδια αποκάλυψε πως, μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, ο δράστης δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. «Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς καμία μεταμέλεια. Η Γαρυφαλλιά ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια».

Η οικογένεια ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ώστε –όπως λένε– να βρει η Γαρυφαλλιά «τη δικαίωση που της αξίζει».

«Δεν μπορεί αυτοί που αφαιρούν ζωές να διεκδικούν προνόμια και ελαφρυντικά», λέει η μητέρα της. «Για εμάς, η Γαρυφαλλιά δολοφονείται ξανά κάθε φορά που ξαναζούμε αυτή τη δίκη».