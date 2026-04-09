Γιώργος Καραϊβάζ: «13 σφαίρες, νεκρός» - Το μήνυμα της συζύγου του για τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία τον Απρίλιο του 2021, καθώς ο Γιώργος Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του, δεχόμενος 13 σφαίρες.

Η σύζυγός του, Στάθα Καραϊβάζ, με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έγραψε λιτά αλλά όλο νόημα: «5 χρόνια μακριά μας, 9 Απριλίου 2021, 14.17, 13 σφαίρες, νεκρός».

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν γνωστός για τη δημοσιογραφική του πορεία στον χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ, με ιδιαίτερη ενασχόληση με το οργανωμένο έγκλημα.

Μάλιστα, η δουλειά του τον είχε φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις, γεγονός που έκανε τη δολοφονία του ακόμη πιο σοκαριστική.

Η εν ψυχρώ εκτέλεσή του παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά και συγκλονιστικά περιστατικά των τελευταίων ετών, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στην ελληνική κοινωνία συνολικά.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

«Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.

Μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία, λόγω αμφιβολιών, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη.

Τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ και ΔΟΔ) δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Όσο παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία Καραϊβάζ, θα αποτελεί αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μία ακόμα φορά την Πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.