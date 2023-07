Φωτιές: Πολλές αναζωπυρώσεις σε Ρόδο, Λακωνία, δυτική Αττική- 79 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα

Πολλές αναζωπυρώσεις σημειώνονται στις μεγάλες φωτιές στη Ρόδο, τη Λακωνία και τα Δερβενοχώρια σήμερα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 52 νέες πυρκαγιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαχειρίζονται συνολικά 79 φωτιές, σε όλη την Ελλάδα, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Στη φωτιά στα Δερβενοχώρια, που επεκτάθηκε στη δυτική Αττική, υπάρχουν αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες ενεργές καύσεις, που μέχρι στιγμής ελέγχονται, συνέχισε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς- που καίει από τη Δευτέρα- επιχειρούν 300 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Αναζωπυρώσεις υπάρχουν και στη φωτιά στη Ρόδο, η οποία καίει στον ορεινό όγκο στο κέντρο του νησιού, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Εκεί, μάχη με τις φλόγες δίνουν 125 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Πολύ περισσότερες είναι οι αναζωπυρώσεις στη φωτιά στη Λακωνία σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις οι αναζωπυρώσεις δημιούργησαν νέα μέτωπα, συμπλήρωσε. Στη φωτιά, που ξεκίνησε από το Λευκόχωμα, επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στον δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Εγνατία οδό. Εκεί επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνουν δύο ελικόπτερα.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αναφέρθηκε και στις χώρες που συνδράμουν στην αντιμετώπιση των φωτιών που καίνε τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Ελλάδα.

Εκτός από τους πυροσβέστες που έχουν διατεθεί μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, δυνάμεις έχουν στείλει στην Ελλάδα η Ρουμανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία.

Deeply thankful 🙏 to #Israel 🇮🇱 for sending 2️⃣ 🛩️ 🛩️ to help #Greece 🇬🇷 combat the raging #wildfires



Strong #solidarity in difficult times 🔥@IsraelinGreece @GreeceInTelAviv pic.twitter.com/jJ9wgML1B8