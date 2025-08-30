Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στο Κιάτο - Μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού στο Κιάτο Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 σε εγκαταλελειμμένο χώρο και καίει απορρίμματα.

Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής λόγω των καπνών.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.