Φοινικούντα: «Παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, μου έδωσε 400 ευρώ για να μην μιλήσω», λέει ο φερόμενος συνεργός

Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, έχει επικοινωνήσει από την πρώτη στιγμή μέσω του δικηγόρου του, για την «οδυνηρή εμπειρία» που είχε με τον 68χρονο επιχειρηματία.

Μιλώντας στο Mega, ο φερόμενος συνεργός, που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, ισχυρίζεται, ότι το 2022 έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον ένα από τους δύο νεκρούς του διπλού φονικού.

Μιλώντας στο Live News περιγράφει: «Το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω. Μετά φώναζα ότι θα καλέσω την αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς μου: ”Πάρε αυτά για να μην μιλήσεις”».

Φοινικούντα: Τι είπε ο δικηγόρος του 22χρονου

Ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζει από την πρώτη στιγμή, πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ υποστήριξε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Μάλιστα, ο δικηγόρος σχολίασε, πως ο 22χρονος γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως ο δεύτερος θα μεταβεί στη ΓΑΔΑ για αναγνώριση του συνεργού της δολοφονίας.

«Ο εντολέας μου σε μία οικογενειακή διένεξη αποχωρεί από το σπίτι τέλος Αυγούστου. Είναι ένα παιδί 22 ετών στο δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα -έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα- στο να οδηγηθεί στο να πάει ξανά στον άνθρωπο αυτό για να διεκδικήσει εκβιαστικώς χρήματα. Και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου (πυροβολισμοί με πιστόλι ρέπλικα)», είπε ο κ. Λυκούδης στο MEGA.

Φοινικούντα: Τι περιγράφει ο φερόμενος εκτελεστής

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπή Live News, o 22χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Τον 22χρονο τον γνωρίζω χρόνια, είμαστε φίλοι. Το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό του και όλο κάτι τον απασχολούσε και δεν ήταν όπως παλιά. Μου μίλησε για όσα είχαν συμβεί, μου είπε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε με τον 68χρονο να μιλήσει εκείνος τον προσπερνούσε, τον κορόιδευε και του έδινε φραγκοδίφραγκα. Δεν μου μίλησε για εκβιασμό». «Εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε από την Αθήνα και μου είπε ότι θα πάει να τον βρει. Έφερε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω αν είναι δικό του. Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ… Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο νεαρός -όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ- δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

Φοινικούντα: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 σε κάμπινγκ της περιοχής, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), η υπόθεση εξιχνιάστηκε πλήρως και συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων και οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου άγνωστος δράστης εισήλθε σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ και, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν και αυτά πυροβολισμούς. Ένας εξ αυτών κατέληξε επί τόπου, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε αλλά κατάφερε να επιζήσει.

Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε με μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών, υλικού και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η ταυτότητα δύο δραστών και χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή διαφυγής τους. Ο ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκε αυτοβούλως στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις 14 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και προσωπικά αντικείμενα των συλληφθέντων, βρέθηκαν ρούχα και εξοπλισμός αναβάτη που ταυτίζονται με εκείνα που φορούσε ο δράστης τη νύχτα του εγκλήματος, καθώς και κινητό τηλέφωνο που θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκε και προγενέστερη επίθεση σε βάρος του ίδιου επιχειρηματία, η οποία είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι του είχαν προκαλέσει σωματικές βλάβες με αεροβόλο πιστόλι. Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα περιλαμβάνουν και τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της συνέργειας κατά περίπτωση.

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία, παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν πιθανά κίνητρα και συνδέσεις των δραστών με το θύμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φοινικούντα: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το διπλό φονικό και τις συλλήψεις των δύο 22χρονων