Φοινικούντα: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το διπλό φονικό και τις συλλήψεις των δύο 22χρονων

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 σε κάμπινγκ της περιοχής, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), η υπόθεση εξιχνιάστηκε πλήρως και συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων και οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου άγνωστος δράστης εισήλθε σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ και, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν και αυτά πυροβολισμούς. Ένας εξ αυτών κατέληξε επί τόπου, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε αλλά κατάφερε να επιζήσει.

Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε με μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών, υλικού και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η ταυτότητα δύο δραστών και χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή διαφυγής τους. Ο ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκε αυτοβούλως στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις 14 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και προσωπικά αντικείμενα των συλληφθέντων, βρέθηκαν ρούχα και εξοπλισμός αναβάτη που ταυτίζονται με εκείνα που φορούσε ο δράστης τη νύχτα του εγκλήματος, καθώς και κινητό τηλέφωνο που θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκε και προγενέστερη επίθεση σε βάρος του ίδιου επιχειρηματία, η οποία είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι του είχαν προκαλέσει σωματικές βλάβες με αεροβόλο πιστόλι. Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα περιλαμβάνουν και τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της συνέργειας κατά περίπτωση.

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία, παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν πιθανά κίνητρα και συνδέσεις των δραστών με το θύμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες.