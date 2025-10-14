Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου για να αναγνωρίσει τον δράστη της δολοφονίας - Τι υποστηρίζει ο συνεργός

Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να αναγνωρίσει τον δράστη της διπλής δολοφονίας με θύμα τον θείο του και τον επιστάτη.

Προηγήθηκαν οι συλλήψεις των δύο 22χρονων, με τον συνεργό να παρουσιάζεται αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και να οδηγεί τις αρχές στη σύλληψη του δράστη.

Αρχικά, ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ομολόγησε την ενοχή του. Αφού υπέδειξε τον συνομήλικό του, που εκτέλεσε τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δεύτερο δράστη.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, ανέφερε, πως ο εντολέας του είχε «μία οδυνηρή προσωπική επαφή» με τον 68χρονο και πως σκοπός του νεαρού, ήταν να εκβιάσει τον 68χρονο και όχι να τον σκοτώσει. Φέρεται να ισχυρίζεται μάλιστα, πως δεν γνώριζε ότι ο φίλος του οπλοφορούσε, όταν κατευθύνονταν προς το κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

«Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδωκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μην μιλήσει», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Mega.

«Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται, είναι ένα παιδί 22 ετών, στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου. (…) Τον πυροβολεί (με αεροβόλο) επειδή του επιτίθεται το θύμα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει αποτυπωθεί σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό», τόνισε ο δικηγόρος, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Επανέρχεται τρεις ημέρες μετά. Εκεί όμως είναι πια υποψιασμένο το θύμα και έχει ανθρώπους που περιμένουν και είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με το που βλέπουν τον εντολέα μου πάλι με το ίδιο μηχανάκι ξεκινούν να τον καταδιώκουν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει ούτε πυροβολισμός ούτε πράξη εκβίασης ούτε καν ήρθαν κοντά», συμπληρώνει.

«Δώσε τα χρήματα αλλιώς θα πούμε τι κάνεις με τα παιδιά»

Όπως φαίνεται, ο συνεργός στη διπλή δολοφονία θα υποστηρίξει, ότι σκοπός του ήταν μόνο να εκβιάσει τον επιχειρηματία και όχι να σκοτωθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Ο συνεργός ήθελε να αποσπάσει χρήματα εκβιάζοντας τον επιχειρηματία ότι «θα πούμε τι κάνεις με τα παιδιά», σύμφωνα με την εκπομπή «Live News».

«Γυρίζοντας στην Αθήνα, μεταφέρει στον φίλο του το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με αυτά που λέει ο εντολέας μου προθυμοποιείται ο φίλος του και του λέει ‘άστο, θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί και να μας τα δώσει’. Και είναι το τρίτο περιστατικό που είναι το θανατηφόρο», περιγράφει ο δικηγόρος του στην εκπομπή.

«Ήθελαν να τον εκβιάσουν, να του πουν "κάνεις αυτό και για να μην το κοινοποιήσουμε δώσε μας ό,τι χρήματα έχεις πάνω σου". Είχε δει την προηγούμενη φόρα, όταν τον δωροδόκησε, ότι έβγαλε από την τσέπη του και ήταν ένας κλασικός άνθρωπος της επαρχίας, που κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν τα χρήματα», συνεχίζει.

Μετά τους πυροβολισμούς και σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, ο φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε στον νεαρό: «’Έγινε μία βλακεία, δεν ήταν μόνος του, ήταν με κάποιους άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη’. Αυτό του είπε ο φυσικός αυτουργός, στα δύο λεπτά που συνέχισαν να είναι μαζί. Φεύγουν μαζί και για το επόμενο περίπου 1 χλμ. είναι μαζί. Κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει, χωρίζουν».

Όσο για τον τρόπο με τον οποίο ο συνεργός επέστρεψε πίσω στην Αθήνα «βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα», σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Πώς συνδέεται ο συνεργός με την οικογένεια του 68χρονου στη Φοινικούντα

Ερωτηθείς για την ύπαρξη τρίτου προσώπου στη δολοφονία, ο δικηγόρος του 22χρονου το αρνείται.

«Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μου άφησε περιθώρια ότι υπάρχει κάτι άλλο», τόνισε ο κ. Λυκούδης, ο οποίος στη συνέχεια, αποκάλυψε τη σύνδεση του εντολέα του με τον 68χρονο.

Ο 22χρονος συνεργός γνωρίζει πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος γνώριζε τον ανιψιό του θύματος. «Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2 – 3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει», εξηγεί.

«Δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό», καταλήγει ο κ. Λυκούδης για όσα υποστηρίζει ο 22χρονος συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Γιατί ο 68χρονος ζούσε στο κάμπινγκ

Ο δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Ρεπορτάζ του Mega, αναφέρει ότι είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, μέσα σε λίγους μήνες και, για λόγους ασφαλείας, είχε επιλέξει να φύγει από το σπίτι του και να μετακομίσει στο κάμπινγκ.Ερωτήματα προκαλεί και η απόφαση του επιχειρηματία να αλλάξει πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιστάτης φέρεται να ήταν εξοικειωμένος με συγκεκριμένα πρόσωπα και στιγμές που απειλούνταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο άνδρες που δολοφονήθηκαν στη Μεσσηνία, τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Τέλος, η απόφαση του 68χρονου να αλλάξει μόλις λίγους μήνες πριν, τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε, προκάλεσε ερωτήματα στα οποία εστίασαν οι αρχές από την πρώτη στιγμή.