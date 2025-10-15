Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία – Στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα με τους δύο 22χρονους να αλληλοκατηγορούνται ενώ την ίδια στιγμή στο κάδρο των Αρχών με τους υπόπτους μπαίνει και τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) είναι ένας 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα όπου αναμένεται σήμερα Τετάρτη, 15/10, να μεταβούν στο δικαστικό μέγαρο και να καταθέσουν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο τώρα φέρεται να τα αλλάζουν και να αρνούνται τις κατηγορίες, ότι πυροβόλησαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και τον 60χρονο επιστάτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό. Οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα άτομο, το οποίο φαίνεται πως συνδέεται τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή. Το άτομο αυτό η Αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το χρονικό των συλλήψεων

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης (14/10) , στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του.

Ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν ο συνοδηγός του λευκού σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, υπήρξε συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Ως κίνητρο για την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ με τον 68χρονο ιδιοκτήτη, ένα από τα δύο θύματα. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε και οικονομικές συναλλαγές μαζί του, ενώ όταν εκείνος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Το πρωί παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης του εγκλήματος προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε «μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια».

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Δεν αποκλείεται να υπάρχει κι άλλος ηθικός αυτουργός

Παράλληλα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις Αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, δηλαδή τον 22χρονο με καταγωγή από τη Βρετανία.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό.

Οι Αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εστιάζοντας τόσο στις σχέσεις του νεαρού που παραδόθηκε με τον στενό κύκλο του 68χρονου ιδιοκτήτη.

Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει κι άλλος ηθικός αυτουργός.