Επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε 11 ημέρες

Η Ελλάδα συμμετείχε στη μεγάλη ευρωπαϊκή δράση «Joint Action Day (JAD) Mobile 8» για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η δράση συντονίστηκε από τη FRONTEX και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, καθώς και τις γερμανικές, ισπανικές και πολωνικές υπηρεσίες. Συμμετείχαν συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία.

Παράλληλα έλαβαν μέρος και τρίτες χώρες, όπως Αλβανία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Ελβετία, καθώς και η EUROPOL και η INTERPOL.

Τι έγινε στην Ελλάδα

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και ατόμων τόσο στα σύνορα όσο και σε περιοχές του εσωτερικού: Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη και Σέρρες. Έλεγχοι έγιναν επίσης στα σημεία διέλευσης Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή και Κακαβιά.

Συνολικά ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα —1.263 περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή δράση— και εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα ή παραποιημένα αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 57 σε σχέση με πέρσι.

Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν 84 παράτυποι μετανάστες και 21 διακινητές, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες συνολικού βάρους 199,56 γραμμαρίων.

Στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 462 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 232 σε σχέση με την περσινή χρονιά.