Επέτειος δολοφονίας Φύσσα: Κλειστοί οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Κερατσίνι, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του μουσικού από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» παρέμειναν κλειστοί από τις 15:30. Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση και την πορεία είχε οριστεί στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00 έως τις 23:00 στους Δήμους Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Συγκεκριμένα, απαγορεύτηκε η στάση και η στάθμευση σε κεντρικές οδούς, όπως οι λεωφόροι Σαλαμίνος, Π. Ράλλη, Π. Φύσσα, καθώς και στις οδούς Τζαβέλλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή.

Η Τροχαία κάλεσε τους οδηγούς να αποφύγουν τη στάθμευση στις συγκεκριμένες οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων στην κυκλοφορία.