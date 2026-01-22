Ελευσίνα: Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του

Νεκρό μέσα στην κατοικία του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Ελευσίνα, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο πως έχασαν τις αισθήσεις τους -πιθανότατα- από διαρροή υγραερίου.

Το συμβάν καταγράφηκε σε σπίτι επί της οδού Χαριλάου, στην Ελευσίνα, με τις αρχές να εκτιμούν πως το ζευγάρι ηλικιωμένων έφυγε από τη ζωή, λόγω αναθυμιάσεων γκαζιού.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχείρησαν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.

Με πληροφορίες από thriassio.gr