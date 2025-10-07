ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Έβρος: Προφυλακίστηκαν οι έξι πρώτοι από τους 13 Τούρκους που μετέφεραν 147 όπλα

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν - Τι υποστήριξαν στην απολογία τους - Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν μετά τη σημερινή απολογία τους και μέχρι τον ορισμό της δικασίμου οι έξι εκ των συνολικά 13 Τούρκων υπηκόων οι οποίοι συνελήφθησαν στις 3 Οκτωβρίου σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου.

«Είχαν μπει παράνομα στη χώρα» αναφέρεται, «μεταφέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες».

Έβρος: Τι υποστήριξαν στην απολογία τους

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μετά την απόφαση της προφυλάκισης οι τρεις συνήγοροι τριών εκ των συλληφθέντων, το κατηγορητήριο είναι η παράνομη είσοδος στη χώρα, η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων.

Οι έξι πλέον προφυλακιστέοι ισχυρίσθηκαν πλήρη άγνοια για την ύπαρξη στις δύο βαλίτσες και σε σάκους του εν λόγω οπλισμού.

Σημειώνεται πως οι αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες τους οποίους βαρύνουν οι ίδιες κατηγορίες.

