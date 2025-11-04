Δολοφονία στη Χαλκίδα: Άτομο φέρεται να εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (4/11) η προανάκριση σχετικά με τη δολοφονική επίθεση, με θύμα έναν 23χρονο, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στην Ασφάλεια Χαλκίδας, που διενεργεί έρευνα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, ενώ αύριο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα, για να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι οι Αρχές στη Χαλκίδα, και της Ασφάλειας Αττικής, δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του 23χρονου, ενώ έχουν κατασχέσει ρόπαλα, σιδερόβεργες κι άλλα αντικείμενα. Μάλιστα, έχουν διαπιστώσει πως τη στιγμή της φονικής συμπλοκής, η οποία έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας, ένα άτομο που δεν είναι ανάμεσα στις δύο τετράδες, έσπευσε στο σημείο και εξαφανίστηκε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Χαλκίδα: Συνελήφθη και όγδοο άτομο για τη συμπλοκή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο εικάζεται πως εξαφάνισε τα ενοχοποιητικά στοιχεία για τη συμπλοκή στη Χαλκίδα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, υπενθυμίζεται ότι είναι και ένας 19χρονος, που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Λυγγερίδη.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 22χρονος, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ένα μαύρο ΙΧ βαριά τραυματισμένος με κατάγματα και μαχαιριά κάτω από το μάτι, λίγο πιο μακριά από το σημείο της δολοφονίας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς έχει συλληφθεί για συμμετοχή στη συμπλοκή.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι πως όλα σημειώθηκαν στην οδό Λιλαντίων το βράδυ της Δευτέρτας, όταν μία ομάδα νεαρών κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας 23χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.