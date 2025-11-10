Δολοφονία Μένη Κουμανταρέα: Επιστρέφουν στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγούνται ξανά οι δύο άνδρες που έχουν καταδικαστεί για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τους επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο κατηγορούμενοι με καταγωγή από τη Ρουμανία είχαν βρεθεί εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους το 2022 καθώς, έναν χρόνο νωρίτερα, τους είχε αναγνωριστεί από το Εφετείο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η υπόθεση έφτασε ξανά στις δικαστικές αίθουσες μετά από αναίρεση που είχε ασκήσει το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Η δίκη στο Εφετείο επαναλήφθηκε, με τους δικαστές και τους ενόρκους αυτή τη φορά να μην κάνουν δεκτά τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Έτσι, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε η ποινή των ισοβίων, όπως και πρωτόδικα, για ανθρωποκτονία με πρόθεση συν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για απόπειρα ληστείας.

Δολοφονία Μένη Κουμανταρέα: Το χρονικό του εγκλήματος

Ο Μένης Κουμανταρέας είχε βρεθεί νεκρός στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματός του στην οδό Ζακύνθου στην Κυψέλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Ο 83χρονος συγγραφέας ζούσε μόνος του. Με έναν εκ των κατηγορουμένων είχε επαφές και τον βοηθούσε οικονομικά.

Το μοιραίο βράδυ το θύμα συναντήθηκε με τους δύο κατηγορούμενους και - σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας - του ζήτησαν χρήματα, διαπληκτίστηκαν έντονα μαζί του και τον χτύπησαν, με συνέπεια ο συγγραφέας να χάσει τη ζωή του.

