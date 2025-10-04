ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Αργυρόπουλος: Κλείνει 16 χρόνια καθαρός από εθισμούς - «Δεν είναι επιλογή αλλά ασθένεια»

Ποιους θέλησε να ευχαριστήσει - «Όσο η κοινωνία στήνει στον τοίχο τους ανθρώπους που παλεύουν, τόσο δείχνει φόβο, μικρότητα και υποκρισία»

LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram
Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε ότι κλείνει 16 χρόνια καθαρός και μακριά από εθισμούς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, ο εθισμός δεν είναι επιλογή, αλλά ασθένεια και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αργυρόπουλου:

«Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός.

Έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη για εκείνους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό είναι το δικό μου κομμάτι.
Αυτό που είναι όλων μας, είναι το στίγμα του εθισμού. Κάθε άνθρωπος που παλεύει με τον εθισμό, κουβαλάει μαζί του όχι μόνο τον πόνο, τον φόβο, τον θυμό, τη ντροπή, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση απέναντι στον εαυτό του, αλλά και τα κακόβουλα σχόλια, την κριτική της κοινωνίας.

Στη δική μου διαδρομή το στίγμα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην προσπάθειά μου να το αντέξω έγινα αντιδραστικός, επιθετικός, άδικος.

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν με ψυχική ασθένεια και εξαρτήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Κι όμως κανείς δεν ανοίγει κουβέντα. Την ίδια στιγμή τα συνταγογραφούμενα ψυχοτρόπα, όπως το Xanax, καταναλώνονται σε τεράστιες ποσότητες — πάνω από 10 εκατομμύρια χάπια τον μήνα.

Ο εθισμός δεν είναι επιλογή, είναι ασθένεια. Και η αποστιγματοποίηση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση μιας ώριμης κοινωνίας. Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται στη διαδρομή που κάνουμε, στην κάθε μέρα μας.

Όσο η κοινωνία στήνει στον τοίχο τους ανθρώπους που παλεύουν, τόσο δείχνει φόβο, μικρότητα και υποκρισία.

Σήμερα λέω ευχαριστώ στον εαυτό μου που άντεξε, και σε όσους στάθηκαν δίπλα μου όταν δεν μπορούσα να σταθώ μόνος».

 
 
 
