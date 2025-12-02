ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση η ηθοποιός

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μήνες με τριετή αναστολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση η ηθοποιός Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Δήμητρα Ματσούκα / NPD
0

Σε οκτώ μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη στις 19 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα έφτασε στο δικαστήριο χωρίς την ηθοποιό, για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών την έκρινε ένοχη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άτομο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης με αναστολή και της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη γιατί οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ του επιτρεπόμενου.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΠΛΟΚΑ

Ελλάδα / Αγρότες: Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων - Μπλόκα σε εθνικές οδούς, τελωνεία, λιμάνια

Κτηνοτρόφοι στη Λάρισα πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό στην κεντρική πλατεία - «Τελωνεία και λιμάνια δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν» απαντά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 