Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο οικογένειες στο κοιμητήριο του χωριού

Ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης με τους δύο νεκρούς, καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής (23/11) στο κοιμητήριο του χωριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλη των δύο οικογενειών, το πρωί της Κυριακής, βρέθηκαν στο νεκροταφείο του χωριού, για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών και να καθαρίσουν τα μνήματά τους, όταν κάποιοι εξ' αυτών ήρθαν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο μετά το περιστατικό πυροβολισμών στα Βορίζια.

Αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλουν συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ήταν η οικογένειά της να δεχθεί απειλές από την αντίστοιχη οικογένεια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και να προκληθεί αναστάτωση στο νεκροταφείο.

Βορίζια: Επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Neakriti.gr, την περασμένη Τετάρτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεγάλης έντασης ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη, όπου ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι - πατέρας και γιος και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Αθήνα. Ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου θύματος της συμπλοκής στα Βορίζια.

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε σοβαρό, μεταφέρει το τοπικό μέσο και δεν αποκλείεται να συνέβαλε στην αιφνίδια μεταφορά των δύο συγγενών από τις φυλακές Αλικαρνασσού σε διαφορετικές φυλακές.

