Βορίζια: Επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη - Έκτακτή μεταγωγή πέντε κρατουμένων

Όσο οι έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια είναι σε εξέλιξη, νέες πληροφορίες μεταφέρουν, πως σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Neakriti.gr, πριν από δύο ημέρες σημειώθηκε επεισόδιο μεγάλης έντασης ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη, όπου ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι - πατέρας και γιος και πως οι δύο άνδρες μεταφέρονται απόψε στην Αθήνα. Ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου θύματος της συμπλοκής στα Βορίζια.

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε σοβαρό, μεταφέρει το τοπικό μέσο και δεν αποκλείεται να συνέβαλε στην αιφνίδια μεταφορά των δύο συγγενών από τις φυλακές Αλικαρνασσού σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Βορίζια: Πέντε οι κρατούμενοι «υψηλού κινδύνου» που μεταφέρονται εκτός Κρήτης

Ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗTV, μετέδωσε ότι, περίπου στις 16:00 το απόγευμα, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού χωρίς προειδοποίηση και παρέλαβαν πέντε κρατούμενους. Πρόκειται για έναν 45χρονο που πρόσφατα καταδικάστηκε για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, για δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη -πατέρα και γιο- που έχουν απασχολήσει τις αρχές και ήταν κρατούμενοι στη φυλακή, καθώς και για δύο ακόμη κατηγορούμενους, τους οποίους το μέσο περιγράφει ως «βαριά ονόματα» στον χάρτη της παραβατικότητας στο νησί.

Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, περιστοιχισμένοι από πάνοπλους αστυνομικούς, στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου κρατήθηκαν για μερικές ώρες. Στη συνέχεια, συνοδεία κομβόι οχημάτων, η ΕΚΑΜ τους μετέφερε σε γραφείο της Γραμμής για να ταξιδέψουν προς άγνωστη κατεύθυνση, προφανώς προς σωφρονιστικά καταστήματα άλλων περιοχών. Υπενθυμίζεται, η προηγούμενη έφοδος στη φυλακή, όπου η Αστυνομία εντόπισε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, μαχαίρι και ψαλίδι σε κελιά τόσο ανθρώπων που συνδέονται με εμπλεκόμενους στην υπόθεση των Βοριζίων. Αναμένεται η επίσημη εξήγηση της απόφασης για την έκτακτη μεταγωγή των κρατουμένων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βορίζια: Ελεύθερος ο πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη