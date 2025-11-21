Βορίζια: Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο 23χρονος για την υπόθεση της βόμβας

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από τα Βορίζια, ανιψιός του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας που οδήγησε στους δύο νεκρούς και τους τραυματίες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου συνεδρίασε την Πέμπτη, άκουσε τις εξηγήσεις του και, με το σημερινό βούλευμα, αποφάσισε την αποφυλάκισή του υπό αυστηρούς όρους.

Ο 23χρονος βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας για το αν πρέπει να προφυλακιστεί.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτησή του, επικαλούμενη το άλλοθι ότι τη νύχτα της έκρηξης βρισκόταν σε γάμο και επέστρεφε στο σπίτι του — λίγα μέτρα από το σημείο όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο 23χρονος αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του 27χρονου, υποστηρίζοντας ότι ούτε βρισκόταν στο χωριό τη στιγμή της έκρηξης, κάτι που κατέθεσαν και συγγενικά του πρόσωπα.