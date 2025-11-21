Βορίζια: Ελεύθερος ο πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτρια αφέθηκε ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για την υπόθεση της συμπλοκής στα Βορίζια.

Ο 58χρονος απολογήθηκε για αρκετές ώρες σχετικά με την υπόθεση των Βοριζίων, ενώ του επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

Ο δικηγόρος του τόνισε, μεταξύ άλλων, πως ο εντολέας του, όπως προκύπτει από τα συλλεγόμενα στοιχεία, «μέχρι τις 10:30 του μοιραίου πρωινού της 1ης Νοεμβρίου βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού όπου είχε πάει για να υποβάλλει μήνυση για το περιστατικό με την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του γιου του, το προηγούμενο βράδυ».

«Ακολούθως, χρειάστηκε μισή ώρα για να μεταβεί στα Βορίζια όπου φτάνοντας συνάντησε τραγικές εικόνες, αμέσως μετά το μακελειό που είχε εκτυλιχθεί νωρίτερα: ανθρώπους να έχουν ξεψυχήσει κι άλλους να θρηνούν» κατέληξε ο δικηγόρος.

Βορίζια: Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο 23χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από τα Βορίζια, ανιψιός του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας που οδήγησε στους δύο νεκρούς και τους τραυματίες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου συνεδρίασε την Πέμπτη, άκουσε τις εξηγήσεις του και, με το σημερινό βούλευμα, αποφάσισε την αποφυλάκισή του υπό αυστηρούς όρους.

Ο 23χρονος βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας για το αν πρέπει να προφυλακιστεί.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτησή του, επικαλούμενη το άλλοθι ότι τη νύχτα της έκρηξης βρισκόταν σε γάμο και επέστρεφε στο σπίτι του — λίγα μέτρα από το σημείο όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο 23χρονος αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του 27χρονου, υποστηρίζοντας ότι ούτε βρισκόταν στο χωριό τη στιγμή της έκρηξης, κάτι που κατέθεσαν και συγγενικά του πρόσωπα.

Με πληροφορίες από Creta Live