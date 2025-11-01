Βεντέτα στα Βορίζια: Όταν το κρητικό χωριό «βάφτηκε με αίμα» τη δεκαετία του 1950

Το φονικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, δεν σχετίζεται με τη βεντέτα που στιγμάτισε, πριν από 70 χρόνια, το χωριό της Κρήτης.

Η ΕΡΤ μάλιστα, επισημαίνει πως τα δύο περιστατικά δεν σχετίζονται αφού εμπλέκονται διαφορετικές οικογένειες και είναι σύμπτωση πως ένας από τους νεκρούς του 1955 είναι πρόγονος της πρώτης οικογένειας.

Η βεντέτα του 1955 στα Βορίζια με τους έξι νεκρούς

Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν, που τα Βορίζια στιγματίζονται από μια βεντέτα.

Ήταν 27 Αυγούστου 1955, στους πρόποδες του Ψηλορείτη και σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», ένας χωριανός σκότωσε τον δασοφύλακα της περιοχής. Το θύμα διασκέδαζε σε κεντρικό καφενείο του χωριού μαζί με άλλους.

Είναι αμφίβολο αν πρόλαβε να αντιληφθεί ποιος και γιατί του επιτέθηκε. Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία, ο δράστης κάρφωσε ένα κρητικό μαχαίρι στον λαιμό του.

Ο δασοφύλακας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο σπίτι και μέσα σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που προκλήθηκε και κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να συλληφθεί.

Τα τρία σενάρια για τη βεντέτα του 1955

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Το θύμα, που ήταν δασοφύλακας, παρατήρησε έναν συγχωριανό του ότι υλοτομεί παράνομα μέσα σε δημόσιο δάσος. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, αποφάσισε να τον εκφοβίσει. Όπως καταγγέλθηκε, παρακίνησε έναν συγγενή του να του επιτεθεί.

Υπήρξαν όμως και άλλες εκδοχές ως προς το κίνητρο του δράστη. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι αφορμή για το έγκλημα στάθηκε το γεγονός ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε τον χαιρετισμό στον ανιψιό του.

Μια άλλη εκδοχή ανέφερε πως το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να επισκεφθούν το καφενείο του δράστη. Φαίνεται ότι το θύμα απευθύνθηκε σε μια παρέα που πήγαινε στο καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο. Τότε έβγαλε το μαχαίρι και του επιτέθηκε.

Στο χωριό προκλήθηκε αναταραχή και πέντε λεπτά αργότερα, τρεις άνδρες, συγγενείς του δασοφύλακα, έβγαλαν τα πιστόλια τους και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Από τους πυροβολισμούς ένα άτομο έπεσε νεκρό.

Συγκεκριμένα, ένας 18χρονος, πρώτος ξάδελφος του δολοφόνου, πέφτει νεκρός με μια σφαίρα στην κοιλιά, στον εξώστη του σπιτιού του, όπου είχε βγει για να δει τι συμβαίνει, αφού άκουσε τις φωνές που ακολούθησαν το πρώτο φονικό.

Την ίδια ώρα ένας άλλος χωριανός σκότωσε με πυροβόλο όπλο έναν άλλο κάτοικο του χωριού.

Στη συνέχεια, κάτοικος για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ξάδελφου του, έσπευσε στο σπίτι του δολοφονημένου δασοφύλακα την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος και έριξε μια χειροβομβίδα τύπου «Μιλς».

Ο τελικός απολογισμός ήταν έξι νεκροί και 14 τραυματίες.

Στη δίκη ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 χρόνων, ο ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα και δράστης του δεύτερου φόνου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και ο τρίτος κατηγορούμενος σε κάθειρξη 25 ετών..

Με πληροφορίες από Μηχανή του Χρόνου και cretalive.gr