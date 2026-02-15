Αττική Οδός: Παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιες είσοδοι είναι κλειστές

Η Τροχαία Αττικής, με σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζει πως οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, παίρνουν παράταση μέχρι και τις 06:00 το πρωί της επόμενης Κυριακής (22/2).

Τα μέτρα στην Αττική Οδό λαμβάνονται, λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ενώ ορισμένες είσοδοι του αυτοκινητοδρόμου θα παραμείνουν κλειστές.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Τροχαία: «Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό, λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 22-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5)».

Αττική Οδός: Η ανακοίνωση της Τροχαίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό, λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 22-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

(κόμβος 1). Μαγούλας (κόμβος 2).

(κόμβος 2). Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο : μέσω Λεωφ. Αθηνών.

: μέσω Λεωφ. Αθηνών. Στην κατεύθυνση προς Λαμία : μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία). Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων».