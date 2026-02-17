Αττική Οδός: Μέχρι πότε η παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Αυτά τα τμήματα είναι κλειστά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων, στο τμήμα από Ασπρόπυργο έως Λεωφόρο Φυλής και μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με απόφαση της Τροχαίας έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) έως την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, αποκλειστικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αττική Οδός: Ποια τμήματα είναι κλειστά

Παράλληλα, θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Οι εργασίες αφορούν βαριά συντήρηση της σήραγγας και της σιδηροδρομικής γέφυρας και εκτελούνται από τον πρώην παραχωρησιούχο του αυτοκινητόδρομου, την εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.».

Η διοίκηση του νέου παραχωρησιούχου «Νέα Αττική Οδός Α.Ε.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την ασφάλεια των οδηγών και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους αρμόδιους φορείς.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σχετική προσωρινή σήμανση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Οι οδηγοί με προορισμό αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα-Κέντρο να μην εισέρχονται στην Αττική Οδό και να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

Για προορισμό αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανόδου Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Για προορισμό Λαμία, μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανόδου Λεωφόρου Κηφισού.

Για προορισμό Αθήνα – Κέντρο, μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Μόνο τα οχήματα με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω της Αττικής Οδού, επιλέγοντας τον κατάλληλο κόμβο εξόδου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.ά.) θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τη σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα.