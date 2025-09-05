Αρπαγές βρεφών: Συνελήφθη η μητέρα του 17χρονου που απομάκρυνε μωρά από γονείς «για να τα προστατεύσει»

Συνελήφθη η μητέρα του 17χρονου που άρπαξε δύο μωρά σε διάστημα τεσσάρων μηνών με τη δικαιολογία ότι ήθελε «να τα προστατεύσει».

Εντός των επόμενων ημερών, η γυναίκα που κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μαζί με τον γιο της, ο οποίος έχει ομολογήσει τις πράξεις του.

Ο ανήλικος δράστης είχε ομολογήσει και την αρπαγή βρέφους από την Ομόνοια τον περασμένο Μάιο. Ο ίδιος συνελήφθη τον Ιούνιο, επειδή επί μήνες παρίστανε πως είναι ελεγκτής σε αστικά λεωφορεία έχοντας μαζί του πλαστά αποδεικτικά έγγραφα με αποτέλεσμα να αποσπά χρηματικά ποσά από τους επιβάτες.

Το ένα βρέφος εντοπίστηκε από γυναίκα σε πάρκο στην Καλλιρρόης, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα μία 36χρονη είχε καταγγείλει στο Α.Τ. Καμινίων πως, ενώ βρισκόταν σε φαρμακείο στον Πειραιά, ένας άγνωστος της άρπαξε το δύο μηνών μωρό και εξαφανίστηκε.

Με παρόμοιες κινήσεις, ο 17χρονος είχε με αρπάξει ένα μήνα πριν, ακόμη ένα βρέφος σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ομόνοιας. Αργότερα, το εγκατέλειψε δίπλα σε κάδους στην περιοχή του Αλίμου.

Αρπαγές βρεφών: Ρατσιστικό κίνητρο ομολόγησε ο 17χρονος

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν σχετικά με τις αρπαγές των βρεφών, κι ενώ ο ίδιος είχε ήδη είχε ομολογήσει τις πράξεις του, ο δράστης δικαιολογούσε την πράξη του, ισχυριζόμενος πως έπαιρνε τα παιδιά από τους γονείς τους, για να τα προστατεύσει. Πιο συγκεκριμένα, ο 17χρονος, σύμφωνα με ΣΚΑΪ και Star, φέρεται να δήλωσε ότι «δεν χωνεύω» τους Ρομά, θεωρώντας πως οι γυναίκες Ρομά «δεν προσέχουν τα παιδιά τους» και με τις ενέργειές του «ήθελε να αποδείξει ακριβώς αυτό».

«Το έκανα γιατί δεν τους χωνεύω. Ήθελα να αποδείξω ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους» φέρεται να ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) για την αρπαγή του βρέφους από τα Καμίνια, που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης.

