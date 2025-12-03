Απεργία ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή - Η ανακοίνωση ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε παράταση της απεργίας του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (5/12), κάνοντας λόγο παράλληλα για κινητοποιήσεις μετά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Ταξί παρατείνουν την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο ημέρες.

Παράλληλα, όπως ειπώθηκε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Απεργία Ταξί: Τα αιτήματά τους

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

