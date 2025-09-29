Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρένα και ταξί

Η χώρα ετοιμάζεται για μια ακόμη ημέρα γενικής κινητοποίησης, καθώς η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, σε ένδειξη αντίδρασης στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο των συγκοινωνιών, αλλά και πολλούς κλάδους εργαζομένων.

Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, η Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) και το Τραμ θα λειτουργήσουν μόνο από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Έξω από αυτό το χρονικό πλαίσιο δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Θα εκτελούν δρομολόγια μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00, καθώς η πρώτη βάρδια θα ξεκινήσει με καθυστέρηση και η τελευταία θα λήξει νωρίτερα.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Τρένα και Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σε τρένα και Προαστιακό. Η Hellenic Train αναμένεται να εκδώσει αναλυτικό πρόγραμμα με δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, με αποτέλεσμα την πλήρη παύση υπηρεσιών.

Τα σωματεία μεταφορών και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι αντιδρούν στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο –όπως αναφέρουν– οδηγεί σε επιβάρυνση των πιο ευάλωτων εργαζομένων. Μεταξύ των αιτημάτων: