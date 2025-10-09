Ανοίγει το χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι δύο χρόνια μετά τον Daniel

Σε συμφωνία για τους όρους χρήσης του χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου κατέληξαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ο Δήμος Πύλης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία του έπειτα από διετή παύση.

Το χιονοδρομικό παρέμεινε κλειστό λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, αλλά και της ασυμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών, κατά την προηγούμενη διετία, ως προς επιμέρους ζητήματα της παραχώρησης.

Τι προβλέπει η συμφωνία για το χιονοδρομικό στο Πετρούλι

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου πρόκειται να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ήδη λάβει έγκριση μέσω αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, ήτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Πύλης και της εταιρίας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας - Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Πύλης».

Στη συμφωνία προβλέπονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους, για το σύνολο των δράσεων και έργων, που σχετίζονται με την αποκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Πίνδου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στη θέση «Περτουλιώτικα Λιβάδια», εντός του Δάσους Περτουλίου, το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά νομή από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας, το ΑΠΘ παραχωρεί για 25 χρόνια -με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης επιπλέον πέντε έτη- στον Δήμο Πύλης και στη Μονομετοχική, τη χρήση έκτασης συνολικού εμβαδού 57.447,06 τ.μ., εντός της οποίας αναπτύσσεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, με σκοπό την εκτέλεση των έργων και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου από την Μονομετοχική εταιρία. Ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις ενέργειες που θα προσελκύσουν επενδύσεις για την πλήρη ανάπτυξη και ανάδειξη του Χιονοδρομικού Κέντρου και να μεριμνήσει για την επαρκή χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και της λειτουργίας του κέντρου, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 50.000 θα συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.

Γιατί θεωρείται σημαντική συμφωνία για τους φοιτητές

Ιδιαίτερη ικανοποίηση για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τον Δήμο Πύλης εξέφρασε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη βεβαιότητα ότι «η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η περιοχή και να προστατευτεί το τοπικό οικοσύστημα».

«Είναι μία πολύ σημαντική συμφωνία και για τους φοιτητές μας, καθώς εκπληρώνει τον κατά νόμο προβλεπόμενο σκοπό παραχώρησης της νομής του Δάσους Περτουλίου από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΑΠΘ, ο οποίος συνίσταται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών», επισήμανε, εξηγώντας πως έπειτα από δύο χρόνια που το χιονοδρομικό κέντρο δεν λειτουργούσε λόγω διαμάχης, επιτεύχθηκε μία αμοιβαία επωφελής συμφωνία καθώς, «το ΑΠΘ θα έχει πολλά έσοδα -υπάρχουν πολλά αντισταθμιστικά οφέλη για το πανεπιστήμιο και για το δάσος- και ο Δήμος Πύλης θα μπορέσει να υλοποιήσει το αναπτυξιακό σχέδιο για το χιονοδρομικό».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι η συνένωση των μέσων που διαθέτει καθένας από τους φορείς υπηρετεί την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, καθώς «το πανεπιστήμιο βοηθάει, ο δήμος βοηθάει, η περιφέρεια βοηθάει, είμαστε όλοι μαζί μπροστά στον κοινό στόχο να αποκτήσει ξανά αξία το χιονοδρομικό κέντρο». Πρόσθεσε, δε, ότι μέσα από την ετήσια χρηματοδότηση, ύψους 50.000 ευρώ, η Περιφέρεια θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, ενώ θα βοηθήσει μέσα και από εργολαβία επισκευής ξύλινων σπιτιών των υποδομών.

Τι ισχύει για τους φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ - Ποιοι δικαιούνται free pass

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του του. Συγκεκριμένα διασφαλίζεται η διεξαγωγή διδακτικού έργου σε μαθήματα του Τμήματος Δασολογίας όπως: Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα, Δασική Αναψυχή, Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική, Δασική Οικονομική, Οικονομική της Πολυλειτουργικής και Καινοτόμου Δασοπονίας, Μάρκετινγκ Δασικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Λιβαδική Οικολογία, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική κ.α.. αλλά και η διεξαγωγή δασικών ερευνών και μελετών, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται η έκδοση ειδικών αδειών (free pass) για όλα τα μέλη ΔΕΠ, το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ και τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και το προσωπικό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών για την πρόσβαση και χρήση του LIFT του χιονοδρομικού κέντρου, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος.

Ακόμη, ο Δήμος και η Μονομετοχική εταιρία θα καταβάλουν ετησίως και εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους στο ΑΠΘ το ποσό των 3.000 ευρώ για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης, το οποίο το Πανεπιστήμιο θα διαθέτει αποκλειστικά για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του οικολογικού περιβάλλοντος της δασικής περιοχής του Περτουλίου.

Η Περιφέρεια προτίθεται, εφόσον της ζητηθεί, να διατηρήσει συμβουλευτικό ρόλο επί της εύρυθμης λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, με σκοπό την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας της περιοχής. Αναλαμβάνει, επίσης, τη συντήρηση και διάνοιξη των οδικών αξόνων εντός του Δάσους Περτουλίου για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών κατ' έτος, παρέχοντας το απαιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα. Θα παραχωρήσει επίσης, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης στο ΑΠΘ τη χρήση γραφείων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δασαρχείου Περτουλίου του ΑΠΘ στα Τρίκαλα, εντός του κτιρίου Διοίκησης της Αντιπεριφέρειας Τρικάλων.

Ξεκινά άμεσα η αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία Daniel

Οι πρώτες εργασίες που θα ξεκινήσουν στο χιονοδρομικό κέντρο, προκειμένου να μπορέσει να επαναλειτουργήσει άμεσα, αφορούν την αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας DANIEL τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 370.000,00 ευρώ (Πρόγραμμα υπουργείου Εσωτερικών «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλης, λόγω της θεομηνίας Daniel») και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τους η 31-12-2025.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης του χιονοδρομικού κέντρου ο Δήμος Πύλης και η Μονομετοχική εταιρία θα συντάξουν τεχνική μελέτη και τον αναλυτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση, καθώς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του.

Οι πίστες και υποδομές του χιονοδρομικού κέντρου

Το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου μαζί με όλες τις κύριες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αναπτύσσεται σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 65.645,54 τ.μ. Ο χώρος αυτός απαρτίζεται από τέσσερα γήπεδα που εξυπηρετούν το σύνολο των λειτουργιών του χιονοδρομικού κέντρου. Τα γήπεδα αυτά διαχωρίζονται ως εξής :

1) Γήπεδο εμβαδού 52.179,60 τ.μ., όπου είναι εγκατεστημένες οι αυτοτελείς και ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, ήτοι οι πίστες, οι αναβατήρες, οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και ένα μικρό Σαλέ στην κορυφή της μεγάλης πίστας. Αναλυτικότερα οι υποδομές είναι οι εξής:

-Πίστα Βασίλης Tσιτσάνης (πίστα 1): Πρόκειται για την κεντρική κύρια πίστα μήκους 1.350 m. Έχει μικρή κλίση και είναι μέτριας δυσκολίας. Το μεγαλύτερο μέρος της χαρακτηρίζεται ως μπλε, ενώ στα τελευταία 350 μ. είναι πράσινη. Εξυπηρετείται από έναν εναέριο διθέσιο αναβατήρα κεκλιμένου μήκους 1574 m δυναμικότητας 750 ατόμων/ώρα (LIFT 1).

-Πίστα Τσίντζιρας (πίστα 2): Πίστα για αρχάριους που βρίσκεται στη βάση του χιονοδρομικού, με μήκος 400 m. Είναι πράσινη και εξυπηρετείται από δικό της συρόμενο αναβατήρα μήκους 313m (LIFT 2).

-Πίστα Αίθηκος (πίστα 3): Βρίσκεται δίπλα στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, έχει μήκος 80m και εξυπηρετεί κυρίως τη σχολή σκι

και τα μικρά παιδιά. Έχει πράσινο χαρακτηρισμό και εξυπηρετείται από ένα baby lift μήκους 50m (LIFT 3).

-Βοηθητικούς χώρους (σαλέ, χώροι υγεινής, ιατρείο, ξύλινα λυόμενα οικήματα που στεγάζουν συλλόγους ορειβασίας, καταστήματα ενοκίασης εξοπλισμού σκι, σχολή εκμάθησης σκι, κίοσκι, μηχανοστάσιο, λιφτ, αποθήκες)

2) Γήπεδο εμβαδού 8.198,48 m2, όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό Σαλέ, για την οποία έκταση ισχύει η με αριθμ. Πρωτ. 148994/2501/17.05.1984 Υπουργική Απόφαση.

3). Γήπεδο εμβαδού 2.085,66 m2, διαστρωμένο με 3Α, με χρήση Parking.

4). Γήπεδο εμβαδού 3.181,65m2, διαστρωμένο με άσφαλτο, με χρήση Parking