Ανακοίνωση ΟΣΕ για την ακινητοποίηση του τρένου στην Τιθορέα – Καταγγέλλει δολιοφθορά

Για δολιοφθορά κάνει λόγο ο ΟΣΕ σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη βλάβη στο σύστημα τηλεδιοίκησης, που προκάλεσε την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 521 για 95 λεπτά το πρωί της Κυριακής, στο τμήμα Λειανοκλάδι – Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η βλάβη σημειώθηκε στις 05:45 στο τηλεδιοικούμενο τμήμα Θήβας – Δαύλειας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επικοινωνία και να χαθεί η δυνατότητα χειρισμού στους ενδιάμεσους σταθμούς. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε λιγότερο από 18 ώρες, με την κυκλοφορία να διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια με βάση τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Τεχνικό κλιμάκιο που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι, στοιχείο που, όπως τονίζεται, τεκμηριώνει ενέργεια δολιοφθοράς. Φωτογραφικό υλικό έχει παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία διερευνά την υπόθεση.

Ο ΟΣΕ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.