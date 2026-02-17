Αναβλήθηκε η δίκη Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την αναβολή της δίκης του Χρήστου Μαυρίκη έως την Τετάρτη (18/2).

Μέχρι τότε ο Μαυρίκης θα παραμείνει κρατούμενος.

Νωρίτερα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομης κατοχής πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθειας, απειλής και παράνομης κατοχής ναυτικής φωτοβολίδας.

Αναβολή στη δίκη Μαυρίκη

Ο Μαυρίκης που κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων λόγω διαπληκτισμού με πολίτη στα Σπάτα ενώπιον του δικαστηρίου ζήτησε την αναβολή της δίκης προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα και παραστατικά που καταδεικνύουν τη νομιμότητα του όπλου που διέθετε.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο για την ηλεκτρονική του επιτήρηση με «βραχιολάκι» που του επιβλήθηκε το Μάιο του 2025.

Ο ίδιος ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος έως την ακροαματική διαδικασία, αλλά η εισαγγελική άποψη ήταν διαφορετική, την οποία και αποδέχθηκε το δικαστήριο.

