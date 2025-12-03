Αγρότες: Επεκτείνουν τα μπλόκα - Τουλάχιστον 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με ολοένα μεγαλύτερη ένταση, καθώς τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά.

Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, ωστόσο οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στα σημεία μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες: Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις στα Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα προγραμματίζεται νέα γενική συνέλευση που θα καθορίσει το ενδεχόμενο νέου αποκλεισμού.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Αθηνών, με τους αγρότες να διανυκτερεύουν στο σημείο ανάβοντας φωτιές για να αντιμετωπίσουν το κρύο.

Αγρότες: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στη Θεσσαλία:

Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Μπλόκο Ε-65 (Καρδίτσα): Πάνω από 2.000 τρακτέρ σε ουρά άνω των δύο χιλιομέτρων.

Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, περισσότερα από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλία, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά.

Αγρότες: Εκτεταμένες κινητοποιήσεις στη βόρεια Ελλάδα

Στη βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι εκτεταμένες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρώτο χθεσινό κλείσιμο τελωνείου στους Ευζώνους, όπου αποκλείστηκαν και τα δύο ρεύματα προς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά με ευπαθή προϊόντα, ενώ και σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν να συγκεντρωθούν στην Παραλίμνη και να κινηθούν με κομβόι προς τους Ευζώνους, ενώ αγρότες της Χαλκηδόνας διέκοψαν χθες την κυκλοφορία στον άξονα Θεσσαλονίκης–Έδεσσας. Στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται για αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ το Σάββατο αγρότες θα δώσουν το «παρών» στον κόμβο Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό.

Συμβολικοί αποκλεισμοί στον Έβρο

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, η κατάσταση επιβαρύνεται από τη νόσο της ευλογιάς, που έχει πλήξει περίπου το 30% των κοπαδιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Έχουν θανατωθεί 420.000 αιγοπρόβατα

Έχουν κλείσει 2.200 κτηνοτροφικές μονάδες

Στο κέντρο της Λάρισας, κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία ρίχνοντας γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τα συσσωρευμένα προβλήματα. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο Νίκαιας για ενίσχυση των εκεί μπλόκων.