Άδωνις Γεωργιάδης: Συνελήφθη 52χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον υπουργό

Άνδρας 52 ετών συνελήφθη για τα υβριστικά και απειλητικά μηνύματά του κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα social media.

Προηγήθηκε η καταγγελία του υπουργού, μετά την οποία ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψή του 52χρονου, το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

O 52χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβρισης (κατ’ εξακολούθηση), μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου ο συλληφθείς προέβη στις επίμαχες αναρτήσεις, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες του διαδικτύου σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις - δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή».