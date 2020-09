Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στη Μυτιλήνη μετά την καταστροφή της Μόριας.

Το πλοίο «Νήσος Ρόδος» που απέπλευσε τα μεσάνυχτα από το λιμάνι του Πειραιά μετέφερε δύο οχήματα εκτόξευσης νερού και εννέα κλούβες με άνδρες των ΜΑΤ. Με το ίδιο πλοίο κατέφθασαν και οχήματα των ΟΠΚΕ, αλλά και κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης με C130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκαν στο νησί νέες αστυνομικές δυνάμεις.

Η κατάσταση στη Λέσβο μετά την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας είναι έκρυθμη. Την ίδια ώρα, εικόνες προσφύγων που αναζητούν χώρους για να ξεκουραστούν, να σιτιστούν ή να κοιμηθούν κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιδράσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Ειδικότερα, αρκετές οικογένειες προσφύγων και μεταναστών βρήκαν προσωρινά καταφύγιο χτες ακόμα και σε νεκτροταφείο του νησιού. Μετανάστες και πρόσφυγες με τα υπάρχοντά τους περιφέρονται μέσα σε εκκλησίες και νεκροταφεία της Λέσβου, μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας , είτε για να βρουν χώρο να κοιμηθούν, είτε για να φάνε. Μάλιστα παιδιά παίζουν δίπλα στα μνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφυγες κατέφυγαν στο κοιμητήριο που βρίσκεται κοντά στον καταυλισμό, επειδή έχει πόσιμο νερό.

People that lost their shelters in #MoriaCamp due to the fires are finding shade and temporary resting ground between graves in a Greek orthodox cemetery.#Lesvos #refugeesgr pic.twitter.com/Wn7jsIojPH