«Ζωγραφίζω τον κόσμο όπως τον βλέπω» απαντά ο καλλιτέχνης που απεικόνισε την πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας

Την απάντησή του στην πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας που απαιτεί να απομακρυνθεί το πορτρέτο της από την Εθνική Πινακοθήκη, έδωσε ο καλλιτέχνης που την ζωγράφισε.

Η Τζίνα Ράινχαρτ, κληρονόμος ορυχείων και πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, είχε ζητήσει από την Εθνική Πινακοθήκη στην Καμπέρα να αφαιρέσει μη κολακευτικό πορτρέτο της ζωγραφισμένο από τον κορυφαίο Αβορίγινα καλλιτέχνη, Βίνσεντ Ναματζίρα με τον ζωγράφο να απαντά.

«Ζωγραφίζω τον κόσμο όπως τον βλέπω», είπε σε δήλωσή του την Πέμπτη ο Βίνσεντ Ναματζίρα.

Ο καλλιτέχνης σύμφωνα με το BBC, ζωγραφίζει εδώ και καιρό με ένα υπερβολικό και πνευματώδη τρόπο ενώ όπως λέει ο ίδιος η δουλειά του στοχεύει στο να κάνει το κοινό να σκεφτεί την επιρροή και τα προνόμια που έχουν ορισμένοι άνθρωποι.

«Γιατί αυτός ο Αβορίγινας ζωγράφισε αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους; Τι θέλει να πει;» είπε ο Ναματζίρα. «Ζωγραφίζω ανθρώπους που είναι πλούσιοι, ισχυροί ή σημαντικοί, άνθρωποι που είχαν επιρροή σε αυτή τη χώρα και σε εμένα προσωπικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε για καλό είτε για κακό», συμπλήρωσε ο ζωγράφος.

«Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, σε άλλους να το βρίσκουν αστείο, αλλά ελπίζω οι άνθρωποι να κοιτάξουν κάτω από την επιφάνεια και να δουν και τη σοβαρή πλευρά του έργου μου», συμπλήρωσε ο Αβορίγινος Ναματζίρα.

Ο 40χρονος Βίνσεντ Ναματζίρα γεννήθηκε στο Άλις Σπρινγκς και μεγάλωσε σε ανάδοχη οικογένεια στο Περθ από την ηλικία των έξι ετών, γεγονός που σήμαινε ότι έχασε τη σύνδεσή του με την οικογένεια, τη χώρα και τον πολιτισμό του. Επίσης μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει τη σχέση του με τον διάσημο ακουαρελογράφο Άλμπερτ Ναματζίρα, του οποίου είναι δισέγγονος, μέχρι που ενηλικιώθηκε και ανακάλυψε μόνος του την καλλιτεχνική του κληρονομιά.

"The mining billionaire Gina Rinehart has demanded the National Gallery of Australia remove her portrait from an exhibition by the award-winning artist Vincent Namatjira." [The Guardian 15.05.24] Time for a touch of the #StreisandEffect? pic.twitter.com/3D5DVYDNjt